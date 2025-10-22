小野田紀美氏、閣僚認証式で着用のシルバードレスにSNS注目　片山さつき氏が過去に着た服に似ている？「凛々しくて素敵」

高市早苗内閣が2025年10月21日に発足し、小野田紀美氏が経済安全保障担当大臣に任命された。小野田氏は閣僚認証式にシルバーのドレスで臨んだが、SNSではこれが今回財務大臣に任命された片山さつき氏が、過去に着用していたドレスと似ているとして話題になっている。

「どっちも写真映えするから素晴らしい」

小野田氏は、経済安全保障担当とともに、新設された「外国人との秩序ある共生社会推進担当」、内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略 知的財産戦略 科学技術政策 宇宙政策 人工知能戦略 経済安全保障）にも任命された。

小野田氏はシルバーのロングドレスに同じ色のジャケットを羽織った姿で、皇居で行われた閣僚認証式に臨んだ。

この衣装が、片山氏が18年10月の第4次安倍改造内閣発足時に着ていたものと似ているとして、SNSで注目を集めている。「どっちも写真映えするから素晴らしい」「借りたのかな...すてき！」「どちらも凛々しくて素敵です」といった声が寄せられている。

J-CASTニュースは22日、小野田氏が着用していたドレスについて小野田氏の事務所に取材を申し込んだが、取材は一律で受けていないとした。片山氏の事務所からも、回答は得られなかった。