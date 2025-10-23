「キッズ・リターン」の金子賢、49歳の誕生日報告...バキバキ肉体で　「とにかく頑張って生きて行きます」

北野武監督の青春映画「キッズ・リターン」（1996年）で俳優の安藤政信さん（50）とともに主演して人気を集めた、俳優の金子賢さん（49）が2025年10月19日、自身のインスタグラムを更新。49歳の誕生日を報告した。

「50歳へのリーチですな」

金子さんは、「本日49歳なりました」と報告し、上半身裸の短パン姿を投稿。「50歳へのリーチですな」とつづり、「特に何もないけど、とにかく頑張って生きて行きます」と語っていた。

「この歳になると今後死ぬほど働くのかそれとも楽しく生きていくのか考えるなぁ」と心境の迷いを明かし、「多分働くんだろうけど」とコメントを添えていた。

そして、「全力でやれるのも10年くらいでしょう 振り返ってやり残さないよう進んで行こう」と決意を新たにしていた。

インスタグラムに投稿された写真では、イエローの短パンを着用。砂浜に立ち、バキバキに鍛えられた肉体を披露していた。

この投稿には、「最高にかっこいい40代ラスト！」「49歳でこの体型を維持されているのは素晴らしい！！」「年齢を全く感じさせないです」「誕生日おめでとうございます」「こんなにカッコイイーアラフィフみたことない」といったコメントが寄せられていた。