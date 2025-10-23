都道府県魅力度ランキング、最下位は「おいしい」？　佐藤大樹は「川幅うどん」推し、埼玉県の「隠れた魅力」続々発掘

埼玉県にとって、2025年の都道府県魅力度ランキングで全国最下位になったのは、かえって良かったんじゃないかという議論になっている。昨年は46位だったのに、佐賀に抜かれてとうとう"ビリ"に。2025年10月23日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は、いやいや埼玉には「隠れた魅力」があるのだと取り上げた。

「最下位さいたまごメンチ」に「そこらへんの草天丼」

街で埼玉県民に聞くと、「納得いかない」（60代女性）という声が多いのだが、なかには、面白がって「最下位さいたまごメンチ」「そこらへんの草天丼」なんていう自虐弁当を爆誕させるスーパーも現れている。MCの山里亮太さん（南海キャンディーズ）は、「最下位を逆手にとってというのも、いいですね」と笑う。

木曜コメンテーターの高橋茂雄さん（サバンナ）は、「最下位やから、この番組でも大々的に取り上げてる。30位なんかより、よっぽどいい気がしますけどね」と賛同。山里さんは「私、千葉（出身）なんですけど、千葉の18位、そんなにうれしくないですもの」と苦笑いする。高橋さんは「（18位は）一番いじりにくい。埼玉はいじられキャラになって、これからの飛躍が」と応援した。