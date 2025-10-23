第2子出産の河北麻友子に「産後とは思えない綺麗さ」　子抱える姿に祝福相次ぐ「天使がまたひとり」

モデルでタレントの河北麻友子さん（33）が2025年10月23日、第2子を出産したことをインスタグラムで報告し、祝福の声が寄せられている。

「感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいに」

河北さんは「Welcome to the world, my heart」とし、子どもを抱えて微笑む自身の写真を披露した。署名入りのメッセージ画像を通じて、第2子を出産して母子ともに健康だと報告しながら、

「新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました。愛情豊かに、家族で支えあいながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していきたいと思います。今後も温かく見守っていただけましたら幸いとなります」

と伝えている。ファンや関係者らに感謝するとともに「これからも、よろしくお願いいたします」とも呼びかけた。

投稿のコメント欄には、「おめでとうございます 赤ちゃん可愛い」「天使がまたひとり増えたね」「母麻友子もかわあいい」「産後とは思えない綺麗さ」といった声が寄せられている。

河北さんは21年1月、一般人男性との結婚を発表。23年4月に第1子出産、25年5月24日に第2子妊娠を報告していた。