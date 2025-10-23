「アキラ100％やんべーよ」カラオケ店で迷惑行為をライブ配信　本人謝罪＆所属eスポーツチームは契約解除

カラオケルームでお酒に酔って迷惑行為をする様子がライブ配信されたとネット上で騒ぎになり、配信者の中年男性が「極めて不当だった」などとしてX上で謝罪した。

この男性は、所属するeスポーツチームから契約解除され、カラオケ店の運営会社が男性への対応を協議する事態になっている。一体どんなことをしていたのか。

酒に酔ってパンツを下ろし、メニュー表を股間の前にかざす

黒いTシャツを着たライブ配信中の男性が、カラオケルーム内でズボンを下ろし始める。

「アキラ100％やんべーよ」

男性は、泥酔した様子でこう話し、床に落ちた飲食用のメニュー表を拾い上げて、股間の前にかざした。

「アキラ100％やるしかね～っしょ。そうだろ？」

男性は、視聴者にこう聞き、メニュー表で股間を隠したまま、パンツを下ろす。しかし、少し戸惑って、「待って、本当に怖いね、これね」と漏らした。それでも続けて、「できんか？ これが」「行くか、そしたらアキラ100％」と酔った調子で話し、「これでカラオケ歌うべきっしょ」などとつぶいた。

このシーンは、「布団ちゃん」として配信活動をしている男性が2025年10月20日、ライブ配信サイト「Twitch」に出演していたときのものだ。男性は、ゲーム実況や料理の分野で活動しており、自らのユーチューブチャンネルには、約20万人の登録者がいる。

店のメニュー表を股間に当てるようにも見えたため、配信のコメント欄では、不衛生ではないのかなどと疑問の声も次々に上がった。Twitchからは、配信を一時的に停止されたが、配信者の男性は、配信中に舌を出していただけだ、などと当初は騒ぎに反論した。

ところが、翌21日になって、インフルエンサーがこのことを取り上げ、騒ぎが拡大して、事態は一変してしまった。

これを受けて、配信者の男性は、10月21日になって、「カラオケのメニュー表で陰部を隠すという愚行配信について、大変お見苦しい所をお見せしてしまい申し訳ございませんでした」とXでお詫び文を掲載した。