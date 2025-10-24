元NHK中川安奈アナ、色気ダダ漏れキャミ×ショーパンで脚組みショット　「天使？妖精？」「可愛いすぎ」

2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が10月21日、自身のインスタグラムを更新。キャミソール×ショートパンツの衣装を披露した。

「ショーパンにこだわって選んでみました」

中川さんは、トーク番組の収録を終えたことを報告。「最近のトレンドや恋バナも含めて、世の中で盛り上がっている"濃い案件"を、世代の違う3人がゆる～く語り合う」番組で、「最初は緊張したけど、みんなとおしゃべりしてたらとっても居心地がよくなって...途中からいつもの自分というか、ありのままの姿で女子会に参加してる感じになっていたような」と振り返った。

衣装は「部屋着っぽく！がテーマだったので私の中でのマストアイテム、ショーパンにこだわって選んでみました」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、キャミソールに白いニットカーディガンを羽織り、白のショートパンツを着用。ソファに座り、ピースサインをしていた。4枚目と5枚目では脚を組んだショットも披露していた。

この投稿には、「華やかで素敵」「可愛いすぎ...」「天使？妖精？」「スタイル良すぎます」「直視出来ません」といったコメントが寄せられていた。