元サッカー本並健治＆丸山桂里奈夫妻、結婚6年目も...最近大きな喧嘩　初心に戻って、昔のラブラブ2ショ披露

タレントで元サッカー女子日本代表の丸山桂里奈さん（42）が2025年10月23日、自身のインスタグラムを更新。夫で元サッカー男子日本代表の本並健治さん（61）との結婚前の2ショットを披露した。

「夫婦になって5年。6年目突入～」

丸山さんは、「夫婦になって5年。6年目突入～」と切り出し、本並さんと顔を寄せ合う2ショットを4枚投稿。

丸山さんは、「付き合って結婚してからも、ずっと楽しい日は変わらずでよく喧嘩もするけど最近より大きな喧嘩になってしまいました」とつづった。さらに、こうも語る。

「でも、こうして喧嘩をしてお互いの意見をぶつけあって話し合う事が私たちのスタイルで、合っている気はします。もちろん喧嘩しないでもいいなら体力使うししたくないけどね。でもどちらかが我慢したり、いろんなものが偏ったりするから、それはやはりちゃんと話し合いが大事だなと感じてます」

そして、「初心に戻る事が大事なので、付き合ってた時の写真を載せました」といい、「この時に戻れないけど」「でも、なんかいいなて思い載せました」と説明している。

最後に「これからもみなさま、私たちを見守ってください」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いTシャツを着用。本並さんの肩に手をまわし、顔を寄せ合う笑顔の2ショットを披露した。とくに4枚目では、キス直前のラブラブな2ショットとなっている。

この投稿には、「可愛らしいお二人」「6年目突入おめでとうございます」「幸せを分けてもらっている気分」「言葉って大事ですね」「素敵な夫婦ですね」といったコメントが寄せられていた。