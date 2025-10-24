「ヤジ議員」Xトレンド入り...「黙って聞けや！」「日本の恥」　高市首相の所信表明へのヤジに批判殺到

高市早苗首相が所信表明演説を行っている最中に、「暫定税率廃止しましょう！」「裏金問題の全容を解明しましょう！」などとヤジを連発した国会議員に対し、SNS上で批判が殺到している。2025年10月24日16時時点で、Xのトレンドにも「ヤジ議員」が入った。

「黙って聞いとけ」など相次ぐ

高市氏は10月24日、首相就任後初めての所信表明演説を国会で行った。だが衆院本会議での演説の冒頭から、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に関するヤジや、裏金問題、暫定税率に関するヤジなどを上げ続ける議員がいた。

ほかの議員が「静かにしろ！」「聞こえないんだよ！」と怒号を上げる場面もあった。だがその後もヤジは止まらず、とくに冒頭5分間は連発していた。高市氏が演説を止め、ヤジに反応しているとみられる場面もあった。その後も、定期的にヤジが飛んでいる。Xでは、ヤジを飛ばす動画とともに、複数の立憲民主党の議員への批判が拡散されている。

タレントのフィフィさんは24日、「国民の聞く権利の侵害です！さっさとつまみ出して欲しい、ちゃんと聞きたいのに集中できない、頼むよ」とXで怒りを露わにした。

また、Xのトレンドでは「ヤジ議員」が入るなど批判が出た。「黙って聞いとけ」「人の話を黙って聞けない国会議員要らんやろ！」「日本の恥だと思う」「まじで邪魔」「レベル低すぎ」「黙って聞けや！」などと激怒する声が相次いでいる。