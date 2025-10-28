元ソフトバンク監督・工藤公康氏が「YouTube」始動　「農園を購入しました」きっかけは息子のひとこと

プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの元監督、工藤公康氏（62）が2025年10月24日にYouTubeチャンネルを開設し、「【挑戦】工藤公康62歳、YouTube始めます！」と題した動画を公開した。

現在農業に取り組んでいるといい、きっかけを明かしている。

「息子が農業を始めた」「『手伝って欲しい』と」

工藤氏は作業服で動画に登場し、自身の畑で撮影していると紹介した。チャンネルのコンセプトは「生きる力を身につける」と説明。かつて自然の中で遊んだことで強い体に育ち、長く野球ができたとしながら、これから農業体験をするなどして「生きる力」や「健康でいることの大切さ」を子どもたちにも伝えたいとしている。

農業を始めたきっかけは「息子が農業を始めた」と切り出し、

「（息子が）『手伝って欲しい』ということもあったので、自分が農業のことを知らないのに手伝うことはできないと。自分でも農業を始めて、野菜のできる過程であったり種・苗から植えるであったり、ほっとけば野菜はできるというものではないので、そういうところも学ぼうということで、この農園を購入しました」

と振り返った。実際に取り組んだ感想は「大変です！」。大きな農園ではないため機械を使わず手作業で、「よりその大変さが体に染みる」とのことだ。

今後の動画では農業に加え、野球の経験をふまえ、医学の専門家や現役引退した選手らとの対談を企画したいという。「あと僕がやりたいのは日本版『フィールド・オブ・ドリームス』（編注：1989年公開の米映画）です」といい、昨今は公園でも野球が難しいとして、思い切り練習できるような場所を作りたいと意気込んだ。

ほかには、キャンピングカーでアメリカ横断し、メジャーキャンプ地をめぐる「キャンキャンツアー」の構想も。「施設や選手の動きを見たりってなかなかできないので、そういうところも見ていきながら、キャンプもやりながらっていうのは僕の大きな1つの夢」と胸を膨らませている。