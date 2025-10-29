「諸般の事情に鑑み...」映画「おそ松さん人類クズ化計画!!!!!?」が公開延期の事態　「Aぇ!」草間リチャード敬太ら出演

2026年1月9日公開予定だった映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」が25年10月28日に公式サイトと公式SNS上で、公開を延期することを発表した。

ファンは「いくらでも待ちます」

「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」は赤塚不二夫のギャグ漫画「おそ松くん」を原作にした実写映画化第二弾。主演を務めるのはAぇ! Group、Lilかんさいの元メンバー・西村拓哉だった。

公式サイトは28日に「映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公開延期のお知らせ」という文書を公開し、同作について、「諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期することといたしました」と報告した。

また、「公開を心待ちにしていただいていた皆様、またご関係者の皆様に、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

さらに「今後の公開予定につきましては、決定し次第、速やかに本公式サイトおよび公式SNSにてお知らせいたします」とし、「今後とも映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』をよろしくお願い申し上げます」とつづっていた。

なお、主演のAぇ! Groupのメンバーである草間リチャード敬太は4日午前5時頃、下半身を露出させた公然わいせつ疑いで逮捕され、6日に釈放されていた。また、所属事務所は草間の活動休止を発表している。なお、同作では、五男・十四松役となっている。

この報告のもとには、「中止でなく延期とのご判断...ありがとうございます」「いくらでも待ちます」という声が集まっていた。