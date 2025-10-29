安倍昭恵さん、トランプ氏に感謝「主人のことを今も...」　来日中再会で「シンゾーリスペクト変わらず」の声も

故安倍晋三元首相の妻・安倍昭恵さんが2025年10月28日、来日中のトランプ大統領と面会したことをXで報告し、「お忙しい中、ありがとうございました」と感謝した。

「私にも温かいお言葉をかけていただきました」

昭恵さんをめぐっては、大統領特別補佐官のマーゴ・マーティン氏が28日に「トランプ大統領は、安倍夫人と面会し、ピースメーカー（平和の仲介者）への『平和』のメッセージを込めて彼女が制作した美しいアート作品を贈られた」と交流を明かしていた。

これを引用リポストする形で、昭恵さんは、トランプ大統領と笑顔で写ったツーショットを披露しながら下記のように投稿している。

「トランプ大統領とお会いしました。主人のことを今も大切に思ってくださり、私にも温かいお言葉をかけていただきました。お忙しい中、ありがとうございました」

投稿を受けてXでは、「トランプさんの笑顔に偲ぶ気持ちが現れてるようにみえます」「安倍さんのことを今も思ってくれているとても温かい人柄に胸がじんとしました」「ポストを拝見して何だか目頭が熱くなりました」などの反応が広がっている。

トランプ大統領はジャケットのボタンを開けていることが多いが、今回の写真では閉まっており、「シンゾーリスペクト変わらずかな」「安倍元総理、昭恵さんへの敬意だね」といった声も出ている。