松本人志が大爆笑！...「DOWNTOWN+」予告動画で　「プライベートな問題が...」騒動に触れる一幕も

お笑いコンビ「ダウンタウン」の新配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」公式YouTubeで、予告編の動画が公開。2024年1月に芸能活動を休止した、松本人志さんが姿を見せている。

「俺吉本から1回15万の時あったからね」

「DOWNTOWN+」では、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する。月額1100円・年額1万1000円で、「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーのコンテンツを視聴できる。

2025年11月1日のサービス開始後は、まず「松本人志」カテゴリーから松本さんがプロデュース・出演する新コンテンツや、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信を行うという。

公式YouTubeでは、10月24日から、予告編の動画が公開されている。「大喜利GRAND PRIX」の予告動画では、体をのけぞらせて爆笑する松本さんの姿が。さらに、「今日そっち（プレイヤー）に参加したかったんですけど、プライベートな問題がまだ解けてないので」と、自身のトラブルに冗談めかして触れる場面もあった。

さらに「7:3トーク」という企画の予告動画では、お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍さんとのトークで「俺吉本から1回（月給）15万の時あったからね。本当に働かないと本当に金くれない」と暴露していた。

コメント欄には「なんだろうなこの久々なはずなのに昨日まで活動してたかのような感じ 当たり前に松本人志がいるってやっぱいいわ」「松ちゃん元気でというか休業前と全く変わらずで本当に良かった 11月からまた元気がもらえる」「30秒だけでしっかり笑わせてくれつつ楽しみにさせてくれるのがやっぱり凄い」「思ってた以上に変わらなさすぎて安心だしその話題自分からイジっていいんだw」などと書き込まれている。