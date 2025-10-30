ヘグセス国防長官が小泉進次郎防衛相と「スカジャンツーショット」　海外ユーザーも「超かっこいい！」

日米防衛相会談のため来日していたピート・ヘグセス米国防長官が2025年10月29日、「スカジャン」の写真をXに投稿し、ネットの注目を集めている。

「共に力を通じて平和を実現しましょう

ヘグセス氏は29日、米軍横須賀基地を訪れ、小泉進次郎防衛相と初めての会談に臨んだ。

同日、Xでは「本日の小泉防衛相との会談は有意義なものとなりました。日米同盟はアジア太平洋地域の安全保障にとって極めて重要であり、日本が防衛費の増額を約束したことを歓迎します。共に力を通じて平和を実現しましょう」と報告している。

投稿には、ヘグセス氏と小泉氏と握手する写真や会談中の写真、基地を訪問する写真などが添えられた。

こうした中、4枚目に公開されたヘグセス氏と小泉氏がお揃いのジャケットを着た写真がにわかに注目を集めている。

2人が着用しているのは、小泉氏の地元である神奈川県横須賀市発祥のアイテムとして知られる「スカジャン（横須賀ジャンパー）」。胸元にはタカとバラの刺繍が施され、ヘグセス氏は赤系、小泉氏は青系の色違いだ。ヘグセス氏のジャケットにはファーストネームである「Pete（ピート）」、小泉氏のものには「Shinjiro（進次郎）」の刺繍も入っている。