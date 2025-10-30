大谷翔平の妻・真美子さん、集合写真の最前列で笑顔...ラフなTシャツ姿　「女神様パワーで勝利を」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースの選手たちの妻らによる「ドジャース夫人会」のインスタグラムアカウントが2025年10月30日に更新され、公開された写真の最前列に大谷翔平選手の妻・真美子さんが笑顔で映り、話題になっている。

「さあ、声を張り上げよう」

MLBワールドシリーズでブルージェイズと対戦を行っているドジャース。「ドジャース夫人会」のインスタグラムも連日更新されており、夫人たちの集合写真を公開。真美子さんは28日の投稿では後列、29日の投稿では2列目に映っていた。

30日にもインスタグラムは更新され、「WS game 5... let's get LOUD!!!!」（ワールドシリーズ第5戦...さあ、声を張り上げよう!!!!）というコメントとともに集合写真がアップされた。

この日公開された集合写真では、真美子さんは最前列に。白いTシャツというラフな格好で、笑顔で夫人会のショットに参加していた。

このポストには日本語で、「真美子さん女神様パワーで勝利を」「真美子さんが前に座って写ってるなんてなんだか一段と輝いて見えるのは私だけかなぁ」「真美子さん素敵。奥様会からパワーを送って」といった声が集まっていた。