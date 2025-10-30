「もう1回言った方がいいですか？」　茂木外相、記者から同じこと聞かれてイラッ！とするも...オブラートに包みまくり

外務省が2025年10月28日にYouTubeチャンネルで公開した、茂木敏充外務大臣による会見での質疑応答の様子がSNSで注目を集めている。

「『話聞いてたんか？』をオブラートに包みまくる茂木さん」

28日の会見では、日米首脳会談および日米外相会談、ラトニック商務長官との会談についての振り返り等について語った。

注目を集めているのは、質疑応答の1問目だった。共同通信の記者が「本日の日米首脳会談について伺います。先ほど行われた日米首脳会談、大臣も御出席されていたと思いますが、この会談に対する評価と成果をお伺いします」などとすると、茂木氏は困惑したような表情を浮かべ、数回記者の方に視線を向けた。

「えっと、冒頭私がお答えしたこととほとんどかぶってるんですが、もう1回言った方がいいですか？」

記者の反応を見たのか、再び「ほぼほぼ、ご質問されたことは、かぶってるような気がするんですけど、もう1度言いましょうか？」と問いかけた茂木氏。深く頷き「え、言いますね」として回答を行った。

SNSでは、茂木氏の反応について「茂木外務大臣が共同通信の記者を公開処刑してるの何度見てもジワジワ来る。『話聞いてたんか？』をオブラートに包みまくる茂木さん」「内心キレてるのに穏やかな口調の茂木さん 流石に強いわ」といった声が相次いだ。

なお、外務省が公開した「茂木外務大臣会見記録」の書き起こし文では、「もう1回言った方がいいですか？」といったやり取りは割愛されている。