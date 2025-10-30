「ステーキを手づかみで食べてる」ドジャースベンチで衝撃シーン！？　古舘伊知郎「何回も見ました」その真偽

大リーグ・ワールドシリーズ「ドジャースVSブルージェイズ」はまさに激突、第3戦は延長18回、6時間39分の歴史的な熱戦となった。選手たちはスタミナを維持するだけでも大変で、「ベンチでステーキを手づかみで食べてる」という指摘に、スタジオ中が「エエーッ」となったのが、2025年10月29日放送の「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）だ。

コメンテーターとして出演した古舘伊知郎さん（タレント）は、「ドジャースの選手があの大延長戦で、途中でベンチでステーキ食べてました。手づかみで。かなりの塊を、普通の骨なしステーキみたいな肉を、しっかりモグモグタイムでほおばっていました」と話し出した。

「これで僕が間違ってたら大恥ですね」

他の出演者たちは目を丸くし、半信半疑だ。ゲスト解説のデーブ大久保さん（野球解説者）は「見たことない。聞いたこともない」と言い、司会の石井亮次アナは「見間違いでなく？」と疑わしそうに古舘さんを見る。

「何回も見ました。明らかにステーキなんですよ。スペアリブとか骨付きじゃないんですよ」と古舘さんも一歩も引かない。石井アナが「素手でステーキなんて無理がないですかね。いま、（スタッフが）確認中です」と突っ込むと、さすがに「これで僕が間違ってたら大恥ですね」と古舘さんもちょっと弱気に。