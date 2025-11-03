「許せん」「本当に残念」東京科学大に爆破予告→学園祭中止で出店サークル悲痛の声あふれる

東京科学大学が2025年11月2・3日の日程で予定していた学園祭「工大祭」のうち、3日の開催を中止すると公式サイトで発表した。会場の大岡山キャンパスを爆破する旨の予告があったという。

「入構予定の皆様、学生、教職員の安全を最優先に」

東京科学大は東京工業大学と東京医科歯科大学の統合により、24年に設立された国立大学だ。

25年度の工大祭は、東京都目黒区の大岡山キャンパスで2日・3日の2日間にわたって行われる予定だった。

大学は2日夜、公式サイトに「爆破予告による工大祭の中止（11月3日）と大岡山キャンパスの立ち入り制限」と題した声明を発表した。

3日に大岡山キャンパスを爆破する旨の予告があったことから、2日19時の時点で「警察と緊密に連携し、事実関係の確認および安全確保に向けた対応を進めております」と説明。「本学では、キャンパスへ入構予定の皆様、学生、教職員の安全を最優先に考え、安全が確認できるまでの間、大岡山キャンパスへの立ち入りを制限することにいたしました」とした。

そのうえで、「誠に遺憾ではありますが、11月3日（月・祝）に予定していた工大祭の開催を中止することに決定いたしました」と発表し、「楽しみにしてくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

工大祭の公式ウェブサイトや公式X、インスタグラム等でも中止のアナウンスが行われている。