J-CAST ニュース

「許せん」「本当に残念」東京科学大に爆破予告→学園祭中止で出店サークル悲痛の声あふれる

2025.11.03 09:30
社会班
   東京科学大学が2025年11月2・3日の日程で予定していた学園祭「工大祭」のうち、3日の開催を中止すると公式サイトで発表した。会場の大岡山キャンパスを爆破する旨の予告があったという。

  • 東京科学大・大岡山キャンパス（名称変更前に撮影）
  • 「工大祭」ウェブサイト。11月3日の中止が告知されている
  • 東京科学大・大岡山キャンパス（名称変更前に撮影）
「入構予定の皆様、学生、教職員の安全を最優先に」

   東京科学大は東京工業大学と東京医科歯科大学の統合により、24年に設立された国立大学だ。

   25年度の工大祭は、東京都目黒区の大岡山キャンパスで2日・3日の2日間にわたって行われる予定だった。

   大学は2日夜、公式サイトに「爆破予告による工大祭の中止（11月3日）と大岡山キャンパスの立ち入り制限」と題した声明を発表した。

   3日に大岡山キャンパスを爆破する旨の予告があったことから、2日19時の時点で「警察と緊密に連携し、事実関係の確認および安全確保に向けた対応を進めております」と説明。「本学では、キャンパスへ入構予定の皆様、学生、教職員の安全を最優先に考え、安全が確認できるまでの間、大岡山キャンパスへの立ち入りを制限することにいたしました」とした。

   そのうえで、「誠に遺憾ではありますが、11月3日（月・祝）に予定していた工大祭の開催を中止することに決定いたしました」と発表し、「楽しみにしてくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

   工大祭の公式ウェブサイトや公式X、インスタグラム等でも中止のアナウンスが行われている。

「友達・後輩たちが身を粉にして頑張ってたのに」
工大祭
東京科学大学
爆破予告
