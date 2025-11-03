小嶋陽菜37歳、透け感タイツ×超ミニ×コートのコーデで...異次元スタイルに驚愕　「可愛くて美しい」

元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2025年10月26日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ秋コーデを披露した。

「キャメルのロングコートのblack＆whiteコーデ」

小嶋さんは、「cosy season outfit inspo」とメッセージを添えて、アウターとロングブーツを着こなす姿やスタジャンとミニスカを合わせたコーデを投稿。「キャメルのロングコートのblack＆whiteコーデ、スタジャンのミニ＆ロングコーデも載せてみた」とつづっている。

インスタグラムに投稿された写真では、キャメルのロングコートを羽織り、黒ニットと黒いショートパンツを着用。足元には、黒いロングブーツと黒ストッキングを合わせ、サングラスをかけてポーズをきめている。

2枚目の写真では、サングラスを外しアウターの前を閉じた着こなしを披露。その他の写真では、スタジャンにプリーツデザインのミニスカートとロングブーツを合わせたコーディネートを公開している。

この投稿には、「可愛い更新してる」「なんでそんなに全てのコーデが似合うのですか」「かっこよすぎます」「後ろ姿まで可愛いのなんで」「めちゃくちゃオシャレすぎる」「可愛くて美しい」といったコメントが寄せられていた。