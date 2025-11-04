「マジで怖い」はじめしゃちょー、面識のない人物から送られてきた結婚祝いに戦慄「狂気的な何かを感じる」

2025年8月30日に一般女性との結婚を発表したYouTuberのはじめしゃちょーさんが11月1日に公開した動画で、面識のない人物から不気味な結婚祝いが届いたと報告した。

手紙の最後に「みんなに消しゴムあげます」

「【狂気】知らない人からヤバ過ぎる結婚祝いが送りつけられてきた。」と題した動画で神妙な面持ちで登場したはじめさんは、最近「すごい怖い思いをしたなという話がありまして」と切り出した。はじめさんによれば、ファンレターやプレゼントを正規の宛先である所属事務所のUUUMではなく、自宅に直接送ってくる視聴者が少なからずいるという。そのようなことは迷惑であり「やめてください」と注意喚起した一方で、「そういう荷物がまた届きまして」と明かした。

今回、全く面識のない人物から結婚祝いらしき物が送られてきたというはじめさん。その贈り物は紙袋に入っており、「祝 はじめしゃちょー様」と手書きで綴られた手紙も添えられていた。手紙は「はじメーンのみなさんへ（※原文ママ）」とはじめさんが代表取締役を務めるハジメーン株式会社に向けた一文からはじまり、「社長 ご結婚おめでとうございます」という祝福の言葉が続き、最後には「みんなに消しゴムあげます」と書かれていた。