ミセス大森元貴、共演者驚きのバイト歴「1日200個とか...」　赤裸々トークで「親近感」の声も

3人組ポップロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴さんが、同グループがMCを務める2025年11月3日放送の特番「テレビ×ミセス」（TBS系）で、過去のアルバイト経験を赤裸々に明かした。

実はスーパーの総菜担当、弁当作り「1日200個とか」

番組では、ゲストのお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の経歴を紹介するコーナーがあり、芸人を目指す前に長田庄平さんは陶芸教室、松尾駿さんはダンボール工場でアルバイトしていたことが明かされた。

その中で、ミセスのアルバイト歴が話題にのぼった。大森さんが「あります」「僕、スーパーの総菜（担当）で働いてました」と答えると、共演者の間で驚きが広がった。

大森さんは「1日200個とかお弁当作ってました。（お弁当を）手に持てば、あぁご飯が何グラムで...とか分かります」と説明し、何のおかずを詰めるのが一番得意だったか尋ねられると、

「色々ね、決まってるんですけど、（漬物の）桜大根だけその日の気分で入れていいんですよ。気分が良い時は桜大根いっぱい入れちゃったりして」

として笑いを誘った。チョコプラから「ダメでしょ」「気分で決まるの？」とツッコまれるも、大森さんは「オマケで。あそこだけ決まりがないんですよ」と話していた。

放送を受けてXでは、「え？！もっくんバイトしてたの？！」「大森さんスーパーの惣菜屋さんでバイトしてたの初知りwww」「新鮮やった」「凄く親近感が湧いた」といった声が出ている。