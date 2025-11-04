「LAじゃなくて『日本ドジャース』と言っていいかも」　大谷、山本、佐々木の大活躍で村上宗隆、岡本和真も入団？

「ロサンゼルスドジャースじゃなくて、日本ドジャースになっちゃう」と、パックン（タレント）は心配する。2025年11月4日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）は、ドジャースの優勝パレードの映像で大いに盛り上がり、「それにしても日本選手たちの活躍はすごかった」とワールドシリーズを振り返った。

山本由伸選手は日本から「根性ピッチング」を持って行った

パックンは「僕、正直ドジャースファンでも何でもないんですよ。でも、日本ドジャースファンになりました。もうあれは、ロサンゼルスドジャースじゃなくて、日本ドジャースと言ってもいいかもしれない」と愉快そうに笑う。

司会の宮根誠司さんも「3人主力選手がいるわけですからね。やっぱ終わってみれば、山本（由伸）選手のワールドシリーズでしたね」と、連投もいとわなかった大活躍に改めて触れると、パックンも大きくうなずきこう評価した。

「メジャーリーグは最近、（投げる）イニング数をまず減らす、球数も減らす。そして、中4日じゃなくて、5日も休ませるという傾向にあるなかで、こうした『根性ピッチング』を（メジャーリーグに）持って行った山本選手はすごいですよ。なかなかアメリカで見ないですよ」