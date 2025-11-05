J-CAST ニュース

李在明大統領が高市首相に贈った韓国コスメ、早くも特定？　「お揃いで羽根生えた」「韓国で買ってくるぞ」

2025.11.05 16:15
政治班
   高市早苗首相が2025年10月30日に韓国・慶州でAPEC首脳会議に出席し、李在明大統領との初会談に臨んだ。

   SNSでは、高市氏が李氏から贈られた「韓国コスメ」のブランドが注目を集めている。

  • 日韓首脳の贈り物に関心が集まっている（首相官邸ウェブサイトから）
  • 高市早苗首相。就任会見で「韓国コスメ」にも言及した
  • 韓国メディアによると、高市首相に贈られたのは「韓国コスメの代表製品17種を詰め合わせ」
高市氏「韓国のりは大好き。韓国コスメも使っています」

   韓国大統領室の公式サイトで報道官が伝えたところによると、非公開の会談では李氏が冗談を飛ばすなど、和やかな雰囲気だったという。

   このとき、日韓で交わされた贈り物については、下記のように明かしていた。

「就任記者会見で韓国ノリが好きで韓国化粧品を使うと言っていた高市首相の好みを考慮し、李大統領は韓国の化粧品とノリを贈り、高市首相は李大統領の故郷である安東市と姉妹提携を結んでいる鎌倉市で製作した碁石と碁笥（ごけ）を、囲碁好きな李在明大統領に贈りました」

   高市氏は10月21日の就任記者会見で、韓国メディアから日韓関係について心配の声が寄せられた際、「韓国のりは大好き。韓国コスメも使っています。韓国ドラマも見ております」と語り、その率直なコメントが注目を集めていた。

   SNSでは、「韓国コスメ」ユーザーであることを明かしていた高市氏に李氏が贈った「韓国コスメ」のブランドを知りたいとする声が相次いでいた。

「韓国コスメの代表製品17種を詰め合わせ」
