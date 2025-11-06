1回1万円の超高級カプセルトイにネット驚愕「可愛いけど高すぎ笑」「受注生産でよくない？」

カバヤ食品の人気玩具菓子「セボンスター」の大人向けカプセルトイ「大人のセボンスター ハートキーペンダント」が2025年11月15日より、カプセルトイ専門店「#C-pla（シープラ）」横浜西口店・天王寺MIO店で販売される。

ネットでは、可愛らしいデザインや1回1万円という強気の価格設定に注目が集まっている。

「10個に1個の割合で天然ダイヤモンドをあしらった当たり商品が入る」

「大人のセボンスター ハートキーペンダント」は、セボンスターの45周年を記念した大人向けアクセサリーだ。セボンスターと宝石専門情報サイト「KARATZ」によるコラボレーション商品第3弾で、各店50個限定（計100個）で販売される。

鍵をモチーフとしたセボンスターの人気デザイン「ハートキー」のデザインを取り入れたペンダントで、素材はシルバーに金メッキを施している。カラー展開は赤の「アルマンディンガーネット」、黄緑の「ペリドット」、紫の「アメシスト」、橙色の「シトリン」、そして青い「ブルートパーズ」の5色だ。

ブランド公式サイトのFAQページによると、「石はすべて天然宝石を使用しています」。さらに、「10個に1個の割合で天然ダイヤモンドをあしらった当たり商品が入る」という。

直径20センチの特製カプセルが排出される全高約2メートルの大型カプセルトイ筐体で販売されるという。