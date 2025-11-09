女子ゴルフの有村智恵、ミニスカウェアで...お気に入りゴルフシューズ紹介「めちゃくちゃ可愛い」

女子プロゴルファーの有村智恵選手（37）が2025年10月30日、自身のインスタグラムを更新し、ゴルフウェア姿を披露した。

双子の出産を経て、約2年ぶりにツアー復帰

有村選手は、「ニューバランスの人気モデル550のゴルフシューズ」とコメントし、お気に入りのゴルフシューズを履いた写真を投稿。「めちゃくちゃ可愛い」とつづっていた。

「私はバスケが好きなので、バッシュがインスパイアされてるこの550の型が好きで普段から履いたりしていますが、普段履きの550と比べるとソールの柔らかさやフィット感、軽さを感じることができて、プレーもしやすそう！」と解説。さらに、「もう...最近いい靴に出逢いすぎてどれを履いていいかわかりません！笑」とつづっている。

インスタグラムに投稿された写真では、白い長袖と白のチェックのミニスカートを着用。足元には、白いソックスと白いスニーカーを合わせた。

この投稿には、「お似合いです」「全然変わらない」「更に美しくなってますね」「綺麗な筋肉」「可愛い」といったコメントが寄せられていた。

有村選手は、昨年4月に双子の男の子を出産。子育てをしながらトレーニングを行い、今年4月から約2年ぶりにツアーへ復帰している。