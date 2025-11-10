辻希美、ZOZOTOWNで「3箱」爆買い！　「やっぱレースとかが好きすぎて」一目惚れして買ったものは

タレントの辻希美さんが、2025年11月4日に公式YouTubeチャンネルを更新。出産後、初めて爆買いしたというZOZOTOWNでの購入品を紹介した。

ラクだけどかわいい！スウェットを大量購入

2025年8月に第5子を出産した辻さん。体型が戻り、自身の服や子供服などを一気に購入したそうだ。

妊娠中はおなかが大きくなるため、パンツを履くのを避けていたが、出産を経てRiffのリボン柄のパンツを白と黒それぞれ購入。「（デザインが）ちょっと若いかな？」と心配しつつ、「最悪、（長女の）希空（のあ）が着るかな」と母娘の仲の良さも垣間見えた。

「いい歳なのはわかってるんですけど、やっぱレースとかが好きすぎて、これも買っちゃった」と紹介したのは、w closetのレースが付いた白のパンツ。妊娠中に希空さんと一緒におでかけした際に店頭で一目惚れしたものだそうだ。

Riffのレースが付いたスウェットは「ラクだなぁと思って」と買ったという。jouetieのスウェットパンツも購入しており、「私スウェットパンツ買いすぎてる！」と驚いていた。友人とおそろいのピンク色のSEQUENZのスウェットセットアップも購入していた。

普段は部屋着かスウェットのセットアップが多いそうで、コンビニや薬局に行くときにラフな雰囲気で着られるのでラクなのだと語った。