「これがなくても家賃は払えるよ」元フジアナ渡邊渚、「局アナ時代より稼げてる」赤裸々告白

元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が、2025年11月10日に配信したMCを務めるYouTube番組「REAL VALUE」の動画で現在の月収について明かした。

「こんなことまた言うと調子乗ってるとか言われるかも」

動画の冒頭で、渡邊さんの番組内の言動が週刊誌「FLASH」のウェブサイト「SmartFLASH」にたびたび取り上げられていることが話題に。記事では、10月27日に同チャンネルで公開した動画で、渡邊さんが「REAL VALUEやれば家賃分は稼げます」と発言したことを取り上げていた。

この件について渡邊さんは、「これで家賃は払えるっていう金額的な話をしただけで......」と苦笑い。スタッフが「これがないと家賃が払えないわけではないですもんね」と言うと、渡邊さんは吹き出し「これがなくても家賃は払えるよ」と笑って回答した。

さらに渡邊さんは「こんなことまた言うと、調子乗ってるとか言われるかもしれないですけど」と前置きした上で、「局アナ時代より稼げてる」と告白。出版した本の収入を入れると、年収はかなり上がっていることを示唆した。

また、スタッフから「アナウンサーがフリーになっていく理由が分かった？」と聞かれると、「めちゃくちゃ分かる」と断言している。