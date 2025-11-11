Suicaのペンギン「卒業」にネット衝撃...Xでもトレンド入り　「衝撃を受けている」「残念ですね」

JR東日本は2025年11月11日、交通系ICカード「Suica」のイメージキャラクターとして親しまれてきた「Suicaのペンギン」について、26年度末をもって「卒業」すると発表した。

25年間続いた人気キャラクターの「卒業」に対し、SNSでは、「衝撃を受けている」「大好きだから悲しい」などの声が上がっている。

「卒業しちゃうの！？」

Suicaは01年にサービスを開始。導入当初から、イラストレーターの坂崎千春氏が手掛けた「Suicaのペンギン」がイメージキャラクターに選ばれ、JR東日本のポスターやCMにも登場した。多くの利用者に親しまれ、現在はグッズショップ「Pensta（ペンスタ）」も展開している。

こうした中、JR東日本は11日、Suicaの機能を大幅に拡大すると発表。26年秋にモバイルSuicaにコード決済サービスを追加し、チャージの上限額を現在の2万円から30万円に増額する。

サービス拡大に伴い、Suicaのペンギンは26年度末で「卒業」し、新たなキャラクターにバトンタッチすることになった。

新キャラクターについては、「お客さまの生活と幅広い接点を持つ、進化する Suica のイメージを担っていただきます」とし、「原案的なアイデアなど、誕生プロセスにおいて、何らかの形でお客さまに参画していただくこと」を検討しているという。

11日18時時点で、Xのトレンドに「Suicaのペンギン」が入るなど話題になった。SNS上では、「大好きだから悲しい！」「卒業しちゃうの！？」「衝撃を受けている」「ペンギンの卒業はやはり残念ですね...」などと悲しむ声が相次いでいる。