キングオブコント優勝芸人、母とのLINEで「やってもうた、、」　母の指摘にX爆笑「返し100点満点」

「コント日本一」を決めるお笑い賞レース「キングオブコント2025」で優勝したお笑いコンビ「ロングコートダディ」の兎さんが、2025年11月12日にXで、母とのLINEでのやり取りを公開した。これに、ネットでは母の返しがうまいと笑いの反応が起きている。

「やっぱりモクドンね」

兎さんは、「やってもうた、、」として、母とのやり取りのスクリーンショットを公開。

そこでは、母が「今日のラビットでの髪型似合ってたね」と、朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演した際の髪型を褒めていた。これに兎さんは、「いや伸びてるから明日切るよ！」と返している。これに対し母は、「そう」「やっぱりモクドンね」と切り返していた。

兎さんは、10月11日に行われたキングオブコントの決勝戦の1ネタ目で、全身毛に覆われた地底人のキャラクター「モグドン」を演じた。モグドンは常に「いや」と否定から入る癖がある。兎さんの母の返信は、このことを指摘しているとみられる。

Xではこれに、「素やったんかい 笑」「褒め言葉に否定から入れるのあり得なさすぎておもろい」「お母さんの返し100点満点だ、、」「お母さん最高です！！笑」といった反響が寄せられている。