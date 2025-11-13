コーヒーカップに大きく「L」、それでも「Mサイズ」の不思議　ナイツ塙「クレーム」で再注目、ローソンが進める対策とは

コンビニ大手「ローソン」の店舗でMサイズのコーヒーカップを取ったところ、「L」と大きく印字されていたために誤解して......。

お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之さん（47）がラジオ番組で、同社にこんな「クレーム」を入れたことが話題になっている。「L」はローソンの頭文字を指すが、ネット上では以前から、その表示を誤解したとの告白も相次いでいた。

「これわかるなぁ」「表示が紛らわしい」

「これは、消費者の意見です。ローソンに、ちょっとやっぱりこれは、クレームです」

ナイツの塙さんは、ニッポン放送で2025年11月11日に放送された自らの番組「ナイツ ザ・ラジオショー」で、こう話題を振った。

塙さんは、ローソン店舗のマチカフェコーナーでコーヒーを購入しようと、Mサイズのコーヒーカップを取った。ところが、カップには、大きく「L」と印字されていたため、「L、買っちゃった」と慌ててしまった。そして、セルフレジでは、Lサイズの料金を支払ったという。

次に、カップにコーヒーを入れると、なんとカップからあふれ出てしまった。

「で、よく見たら、ローソンの...L。それがローソンカフェとかローソンってフルで書いてあればいいのに、Lって書いてあんだよ。一文字で。で、その下にちっちゃい文字で『Mサイズ』って書いてあったの。これ絶対間違えるよね！」

塙さんは、納得がいかないらしく、「もう間違えないけど、あれダメだよね」と指摘していた。

この「クレーム」がスポーツ紙で報じられると、大きな話題になった。

ローソンの公式サイトを見ると、アイスコーヒーやカフェラテなども含め、多くのコーヒーカップで、星のマーク3つの上に大きく「L」と印字されている。Lが正面に見える側では、ローソンとの説明やカップのサイズ表記は見当たらなかった。

ネット上では、塙さんへの共感は多く、「これわかるなぁ」「表示が紛らわしい」「もっとなんとかならんかったんか？」といった書き込みが相次いでいる。

コーヒーカップの表示が誤解させることについては、以前からネット上で指摘されていた。