J-CAST ニュース

コーヒーカップに大きく「L」、それでも「Mサイズ」の不思議　ナイツ塙「クレーム」で再注目、ローソンが進める対策とは

2025.11.13 18:22
野口 博之
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   コンビニ大手「ローソン」の店舗でMサイズのコーヒーカップを取ったところ、「L」と大きく印字されていたために誤解して......。

   お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之さん（47）がラジオ番組で、同社にこんな「クレーム」を入れたことが話題になっている。「L」はローソンの頭文字を指すが、ネット上では以前から、その表示を誤解したとの告白も相次いでいた。

  • 「M SIZE」の印字が新しく入った
    「M SIZE」の印字が新しく入った
  • サイズ表記がないカップ（ローソンの公式サイトから）
    サイズ表記がないカップ（ローソンの公式サイトから）
  • 「M SIZE」の印字が新しく入った
  • サイズ表記がないカップ（ローソンの公式サイトから）

「これわかるなぁ」「表示が紛らわしい」

「これは、消費者の意見です。ローソンに、ちょっとやっぱりこれは、クレームです」

   ナイツの塙さんは、ニッポン放送で2025年11月11日に放送された自らの番組「ナイツ ザ・ラジオショー」で、こう話題を振った。

   塙さんは、ローソン店舗のマチカフェコーナーでコーヒーを購入しようと、Mサイズのコーヒーカップを取った。ところが、カップには、大きく「L」と印字されていたため、「L、買っちゃった」と慌ててしまった。そして、セルフレジでは、Lサイズの料金を支払ったという。

   次に、カップにコーヒーを入れると、なんとカップからあふれ出てしまった。

「で、よく見たら、ローソンの...L。それがローソンカフェとかローソンってフルで書いてあればいいのに、Lって書いてあんだよ。一文字で。で、その下にちっちゃい文字で『Mサイズ』って書いてあったの。これ絶対間違えるよね！」

   塙さんは、納得がいかないらしく、「もう間違えないけど、あれダメだよね」と指摘していた。

   この「クレーム」がスポーツ紙で報じられると、大きな話題になった。

   ローソンの公式サイトを見ると、アイスコーヒーやカフェラテなども含め、多くのコーヒーカップで、星のマーク3つの上に大きく「L」と印字されている。Lが正面に見える側では、ローソンとの説明やカップのサイズ表記は見当たらなかった。

   ネット上では、塙さんへの共感は多く、「これわかるなぁ」「表示が紛らわしい」「もっとなんとかならんかったんか？」といった書き込みが相次いでいる。

   コーヒーカップの表示が誤解させることについては、以前からネット上で指摘されていた。

「カップ下部に本年9月から順次サイズ表記を追加」
続きを読む
1 2
全文表示
クレーム
ローソン
塙宣之
姉妹サイト