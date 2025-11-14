キムタク長女Cocomi、「ダンダダン」OPテーマ大ヒットの人気歌手とハグ2ショ　「最高な夜をありがとう！！」

フルート奏者でモデルのCocomiさん（24）が2025年11月1日、自身のインスタグラムを更新。ガールズグループ「BiSH」の元メンバーで、人気コミックス原作のアニメ「ダンダダン」のオープニングテーマ「革命道中」が大ヒットの歌手・アイナ・ジ・エンドさん（30）をバックハグする2ショットを披露した。

Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女として知られる。妹はモデルで俳優のKoki，さん。

「可愛いとカッチョイイの融合体、アイナ」

Cocomiさんは、「ギュッとね」とつづり、アイナさんをバックハグする2ショットや密着する動画などを投稿。「ツアー完走、ブラボー！」「可愛いとカッチョイイの融合体、アイナ」とコメントを添えていた。

また、「最高な夜をありがとう！！」と感謝を述べ、「また絶対LIVE行くぜ」と明かしている。

インスタグラムに投稿された写真では、Cocomiさんは落ち着いたカラーのジャージを着用。アイナさんは、人気キャラクター・シナモロール風の服を着こなしている。下を向いてピースするアイナさんに、ウインクするCocomiさんが後ろから抱きつくショットや、2人で顎ピースするポーズなどを公開した。