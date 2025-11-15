相川七瀬＆「カッコ良すぎる」イエモン吉井和哉と久々2ショ　「今も昔も変わらずかっこいい音楽とその姿」

歌手の相川七瀬さん（50）が2025年11月12日、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「THE YELLOW MONKEY」（ザ・イエロー・モンキー）のボーカル・吉井和哉さん（59）との貴重な2ショットを披露した。

「2人で笑ってしまった」

相川さんは、「ちょっと前ですが、久しぶりにイエモンの吉井和哉さんと会いました」と報告し、吉井さんと寄り添う2ショットを投稿。「吉井さんにはデビュー当時とてもよくして頂き若かりし日々のあれこれを思い出して、2人で笑ってしまった。笑」とつづっていた。

また、「今も昔も変わらずかっこいい音楽とその姿めちゃくちゃ刺激受けてます」とコメントを添えて、「わたしも頑張るぞ」と明かしている。ハッシュタグでは「#イエモン」「#カッコ良すぎる」と添えた。

インスタグラムに投稿された写真では、相川さんは赤と黒のチェック柄のフリルデザインのトップスを着用。吉井さんは、デニムシャツと黒いパンツを着こなし、相川さんの肩に手を添え笑顔の2ショットを披露した。

この投稿には、「昔も今もずっとずっとカッコイイです」「あの頃の楽しい思い出がフラッシュバックしました」「かっこいいお二人」「どハマり世代です」「貴重な写真」といったコメントが寄せられている。