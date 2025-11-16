大谷翔平写真集は付箋だらけ　落合博満氏のコレクション披露にファン驚愕「完全に推し活」

現役時代に3度の三冠王を獲得したレジェンドで、元中日ドラゴンズ監督の落合博満氏が2025年11月14日に公開した動画の中で、自身が所有する大谷翔平選手の写真集のコレクションを披露した。

「野球の神様がいたんだろうな」

今回の動画は、ロサンゼルス・ドジャースがトロント・ブルージェイズを下して連覇を達成した25年のMLBワールドシリーズの感想を語るという内容。インタビュアーから「ワールドシリーズ面白かったですね」と話を振られると、落合氏は「面白かったね」と微笑んだ。

その後、ワールドシリーズ第1戦からドジャースの戦いぶりを振り返る落合氏。迎えた最終第7戦、終始ブルージェイズのペースだったにもかかわらず、9回表1アウトの土壇場でミゲル・ロハス選手の放ったソロホームランにより同点に追いついたことについて「野球の神様がいたんだろうな」としみじみと話した。

また、自身が思うMVPは誰か？と問われると、「やっぱり山本（由伸）ですよ。山本以外いない」と即答。一方で、ブルージェイズが仮に優勝していた場合、同チームの主砲であるブラディミール・ゲレーロJr.選手がMVPだっただろうとした上で「（第7戦の11回裏に）ツーベースを打った時にベンチに向かって味方を勇気づけてるあの仕草、ジェスチャー。アメリカの野球も変わったんだなと思いましたよ」と目を細めた。

このようにワールドシリーズについて語り尽くした後、インタビュアーが「落合さんが大谷選手のファンだということで...」と切り出し、大谷選手の写真集5冊を差し出した。5冊を手に取り、表紙すべてに目を通した落合氏は「ほ～ん」と何とも言えない反応。次の瞬間「ちょっと待ってろよ」と突然席を立ち、カメラからフレームアウトした。2分後、戻ってきた落合氏の手には同じ5冊の写真集が。「ほら、全部持ってるよ」と、すでに所持していることを誇らしげに明かした。その一冊一冊には、見たいページをすぐにめれるようにするためか、いくつもの付箋が貼られていた。