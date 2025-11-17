応募者殺到...大谷翔平インスパイア「ユニコーン」ぬいぐるみ　MLB公式Xのプレゼント企画に沸く

メジャーリーグベースボール（MLB）公式Xが2025年11月17日、ドジャースの大谷翔平選手にインスパイアされたというユニコーンのプレゼント企画を行い、「かわいい」と大反響を集めている。

「唯一無二の選手のための唯一無二のプレゼント！」

大谷選手は14日（日本時間）、3年連続4度目となるナ・リーグのシーズンMVPを受賞。ほかにも「エドガー・マルティネス賞」「ハンク・アーロン賞」も受賞したことが発表された。

MLB公式Xは17日、大谷選手のMVP受賞を伝える14日のポストを引用し、「A one-of-a-kind giveaway for a one-of-a-kind player!（唯一無二の選手に贈る、唯一無二のプレゼント！）」と、大谷選手の背番号である「17」が刺繍された青と白のドジャースカラーのユニコーンのぬいぐるみの写真を公開した。

また、このぬいぐるみについて、「Repost and reply for a chance to win this Shohei Ohtani-inspired stuffed unicorn（リポストして返信すると、大谷翔平選手をイメージしたユニコーンのぬいぐるみが当たるチャンス！）」と、ユニコーンのぬいぐるみのプレゼント企画であることを説明していた。

このポストには、「ちょっとデコピンの表情に似てると思うの私だけ？どっちもかわいい」「欲しい...ドジャースタジアムでも配ってくれないかなぁ」という声が集まっていた。