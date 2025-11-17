「こんなに美しく飲んだり食べたりする人はいない」　小泉進次郎防衛相に杉村太蔵氏が「本業以外」で高評価

高市早苗首相の台湾有事発言で日中間の緊張が高まっているなかで、その緊張を和らげるかのような、小泉進次郎防衛相の「覚醒」が話題となっている。2025年11月16日のバラエティー番組「サンデージャポン」（TBS系）も話題として取り上げたが、そもそもどこが覚醒なんだ。

「総裁選」去って目を覚まし、資料を見ずに答弁した

11月12日の参議院予算委員会。防衛費GDP比2％に引き上げる政策変更について意義と重要性を問われた小泉防衛相は資料を見ずに答弁した。質問した国民民主党の榛葉賀津也幹事長も、その後の記者会見で「ちょっと覚醒した感があるね」と舌を巻いた。これが、「小泉覚醒」の出発点である。覚醒した、ということは、それまで眠っていたということか。

番組では小泉防衛相の「覚醒」を、政策面以外で紹介した。たとえば、小泉防衛相が「よこすか海軍カレーラーメン」のカップ麺を食べている姿をX投稿したが、それを「白ワイシャツにこのカレーラーメン」と表現。SNS上では「なんたる度胸」「覚悟を見た」という反響に繋がった。

ゲスト出演していた元自衛隊芸人やす子さんは小泉防衛相の評判を自衛隊の同期や先輩に聞いてみたという。