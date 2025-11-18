人気インフルエンサー、破局を公表...交際約2年で　「こっからぐ～っと、良い人生に」

チャンネル登録者数約21万人のYouTuber「mayoの日常っ。」が、2025年11月14日にYouTubeを更新。mayoさんが2年ほど交際した恋人との破局を明かした。

「ほんまに頭真っ白になっちゃって」

mayoさんはYouTubeで、「2年間ちょいぐらい」交際した恋人から別れを切り出されたと明かした。

mayoさんによると、交際期間中には「何回も私がされたら嫌やなっていうことをされてた」という。「私が傷つくことをする彼にも、それに協力する彼の周りにも疲れてた」「馬鹿にされてるんやと思ったらしんどい」と、当時の心境を語った。

mayoさんはそれでも「彼が好きやったから、彼と一緒にいたくって、何も言わずに一人でぐっとこらえてた」という。

別れ話を切り出された時は「別れるべきやろみたいな感じで思う自分と、やっぱ好きや、まだ別れたくないみたいに思う自分がずっと戦ってて」。迷っていたが、元恋人から「俺、mayoのこと好きになったことないんよね」と言われてしまったという。

mayoさんはそこで「ほんまに頭真っ白になっちゃって」「全身の力だけ抜けて、涙がツー...」となったそう。

「付き合う前に来てくれてたこととか、今まで好きとか言った言葉も嘘やったってこと？」と聞くと、元恋人は「覚えてない」「記憶にない」と返したという。

mayoさんは涙ながらに振り返った。

「もうほんまにショックでさ。今までも傷ついた言葉はあったんよ」

「それ以上にしんどくて、好きになったことないって。私は彼の『かわいいね』とか『大好きだよ』っていう言葉で自信につながってた」

「彼が私との将来を考えてくれてる言葉で安心につながったというか、『ここにおっていいんや』みたいな感じの安心につながってたんよ。でも、その言葉嘘やったん？ ってなって、彼の口から吐き出る言葉に耐えられへんくて」