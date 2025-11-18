東海てつやプロデュースのホテル、「熱があります」宿泊者の声X投稿めぐり謝罪

人気YouTuberグループ・東海オンエアのてつやさんがプロデュースしている愛知県岡崎市のホテル・ほてる小栁津が2025年11月17日に公式Xを更新し、ポストで紹介した「宿泊者の声」をめぐり謝罪した。

「心よりお詫び申し上げます」と謝罪

ほてる小栁津公式Xは定期的に「ほておやノートに寄せられたご宿泊様の声」として、ホテルの室内にあるノートに記された感想などを画像で紹介している。

問題となったのは、同日に公開された「ご宿泊様の声」。そこには、楽しかったことや感謝の言葉とともに「まだ熱あります」などと書かれていた。これに対し、「社長からの一言」というホテル側からの返事として、「弊社はホスピタリティには常々気を配っております」や「お大事に」などと気遣うメッセージがあった。

しかし、この投稿にXでは疑問の声も上がり、これを受け、ほてる小栁津は17日にXで「本日の投稿につきましては、お客様からいただいたメッセージをご紹介する形で投稿を行いましたが、公式として取り上げるべき内容ではなかったと感じております」とつづり、「この度はご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。