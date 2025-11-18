J-CAST ニュース

アイドルグループ「出禁」ファンのライブ観覧に注意喚起　プロデューサー個人も対応を宣言「俺がそばに行く」

2025.11.18 15:45
エンタメ班
   女性アイドルグループ「Maison de Queen（メゾンドクイーン）」が2025年11月17日、「注意喚起に関する重要なお知らせ」をXで公開し注目を集めている。

「所属アーティストおよび周囲のお客様に著しい不快感や混乱を生じさせる」

   Maison de Queenは、「それぞれの人生を歩んできた6人+1のQueen達が世界中を旅しながら、その国の住民たちと繋がり強く美しく革命を起こしていく物語」とのコンセプトで活動するアイドルグループだ。24年9月にデビューし、台湾や上海など国外でも活動している。

   グループ公式Xは「昨日、当運営事務局が出入り禁止措置を適用している対象者が、イベント会場内において観覧行為を行っていた事実を確認いたしました」と報告した。

   グループは16日に行われた渋谷区道玄坂のライブハウスで行われたライブイベント「HYPE IDOL！」に出演していた。

   「本行為は、当事務局が事前に通知している禁止事項に明確に反するものであり、看過できない重大な違反行為と判断しております」とした上で、「出入り禁止対象者が観覧エリアの最前列付近に位置する行為は、所属アーティストおよび周囲のお客様に著しい不快感や混乱を生じさせるものであり、運営としても重大な問題行為として認識しております」とした。

   今後については「当該対象者による一切の入場・接触・観覧・会場周辺での待機行為を禁ずる措置を継続するとともに、同様の違反が再度確認された場合には、関係各所と協議のうえ、必要な対応を検討する」とした。

   ファンに向け、「会場周辺において不審な行動や、トラブルにつながるおそれのある行為を確認された場合には、速やかにお近くのスタッフまたは警備担当者までご連絡ください」と協力を呼びかけている。

「俺が出禁注意された物の元に行きます」
