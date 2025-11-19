「一言でここまでこじれる」「極めて危うい」立憲・小沢一郎議員、高市首相を痛烈批判も...賛否

立憲民主党の小沢一郎衆院議員が2025年11月18日にXで高市早苗首相批判を展開し、賛否両論を集めている。

「総理には高い見識と能力が求められる」

小沢氏は「就任早々この短期間で、ここまで日本の安全保障環境を悪化させ、経済不安を増大させる総理というのも珍しい」と指摘。さらに、「総理の一言でここまでこじれる。だからこそ総理には高い見識と能力が求められる」と持論をつづった。

また、小沢氏は、「以前から言うように高市総理は極めて危うい」と批判し、「皆がしっかりしないと取り返しがつかないことになる」とした。

なお、11月7日の衆議院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也衆院議員が台湾有事が発生した際の日本の具体的な対応について質問し、高市首相が「（中国が）戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」と答弁していた。

このポストに小沢氏の元には、「取り返しのつかない所まで来てる」「過去の総理で一番危険さを感じる」という声のほか、「今までは曖昧に濁してきたのをハッキリさせていっているとも受け取れます」「今までひたすら謝り倒して、引いてばかりの外交では損しかしない」といった声も寄せられていた。