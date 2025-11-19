めざましテレビ公式X、timelesz篠塚大輝の「一発ギャグ」告知を削除　相次ぐ批判にフジ「今後の番組制作にいかし」

朝の情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）の公式Xが2025年11月17日に投稿した翌日の放送内容の予告が削除され、SNSで話題になっている。投稿では、アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝さんが「一発ギャグ」を披露することが告知されていた。

フジテレビは、取材に対して「さまざまなご意見をいただいておりますので、今後の番組制作にいかしてまいります」とコメントしている。

「おじいさんにトドメ」...一発ギャグに批判

篠塚さんは、めざましテレビの11月の「マンスリーエンタメプレゼンター」を担当していた。同プレゼンターとしての出演の最終日だった18日の放送では、番組の最後にマスコットキャラクター「めざましくん」から一発ギャグを求められ、童謡「大きな古時計」のメロディーに乗せ「今はもう動かない、おじいさんにトドメ」と替え歌を披露。同時に、右手を大きく振り上げ殴りかかるようなしぐさをした。

スタジオは一瞬静まり返った後、伊藤利尋アナウンサーが篠塚さんの肩に手を回しながら「これで終わりでいいのかー！」と叫んだ。

これがXで拡散され、「不謹慎過ぎる」といった批判的な声が相次いでいる状況だ。

17日のめざましテレビ公式Xは、翌日が篠塚さんのマンスリーエンタメプレゼンター最終日であることを告知するとともに、「明日は自作の一発ギャグを披露したいって言ってたよ」と伝えていた。しかし、この投稿は19日までに削除されている。Xでは、この投稿の削除が、この件と関係があるのではないかとする声も散見されている。

フジテレビは19日、J-CASTニュースの取材に応じ、X投稿について「番組公式Xの投稿は削除させていただきました」と説明。篠塚さんの一発ギャグへの反響については、「さまざまなご意見をいただいておりますので、今後の番組制作にいかしてまいります」とコメントした。