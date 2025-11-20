辻希美、産後3か月「痩せなすぎて...びっくり」　「たくましくなっちゃってやばい」とダイエット宣言

第5子を出産したタレント・辻希美さん（38）が、2025年11月14日にYouTubeを更新。「産後ダイエット事情」を明かした。

辻さんは俳優・杉浦太陽さん（44）と07年に結婚。同11月に長女・希空さん、10年12月に長男・青空くん、13年3月に次男・昊空くん、18年12月に三男・幸空くん、そして25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。

「落ちる途中でまた2キロ増えて、なんで？」

辻さんはYouTubeで、昼食を食べながら「マジで、産後痩せなすぎて」と切り出し、こう明かした。

「普通（産後は体重が）落ちていくじゃん。なのに、私そこから、落ちる途中でまた2キロ増えて、なんで？ と思って。本当初めてのことで、びっくりしてる。だから、5～6キロ落ちてない。ゆめ（夢空ちゃん）の妊娠中に、10キロぐらいしか増えてないのに、そこから産んで、4～5キロ減ったの。なんなら5～6キロ減った？ あと3キロくらいまで減ったんだけど、そこからまた2キロ増えて、え？ ヤバ！ と思って」

今は産後3か月ほどになるということで、「そろそろちゃんと運動して痩せていかなきゃなと思いまして」「ちょっと腹筋したりとか、ちょっと歩くことを意識しようと思い始めました」と話した。

辻さんは「ダイエットすると、顔からとか、このへん（デコルテ周辺）からとか落ちていっちゃう」という。引き締めたいのは「腰回りとお腹」、そして「たくましくなっちゃってやばい」という腕とのことで、「体重よりも絞る方を意識していきたい」と語った。

そして「来年の夏までには痩せます」と宣言しつつ、「まだ母乳あげてるからっていう理由でしっかり食べます」と笑っていた。