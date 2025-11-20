中国政府「テンプレ祭り」、ついにここまで　台湾大手紙の悪ノリにネット笑撃

台湾の4大新聞のひとつ・自由時報が、中国政府による「画像ミーム」の解説記事が、SNS上で注目を集めている。

警告画像を「大判焼外交部ジェネレーター」でパロディ

中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事による過激なX投稿を発端に日中間の緊張感が高まる中、SNSでは中国政府による日本を批判する投稿を日本のユーザーが「パロディ」して応戦するなど、空中戦が続いている。

中国国防省報道官や中国外務省報道官は、SNSで日本語の「警告」文章を発信。人民解放軍の公式Xは青い背景に白文字のフォーマット、中国外務省報道官（CHINA MFA Spokesperson）公式Xは赤と黒のグラデーション背景に、白とオレンジ色の文字を組み合わせたフォーマットを使用し、強い言葉で主張を続けている。

一方で、日本のユーザーらはこれを「パロディ」し応酬。

近代地歴の解説動画を投稿しているYoutuber・破綻国家研究所さんが2025年11月15日に「例のアレ、ジェネレーターを作ってみた」として「大判焼外交部ジェネレーター」を公開すると、さらにこの流れは活発になった。誰でも簡単に「中国外交部報道官風」の画像を生成できるとして、複数のユーザーらが「ネタ投稿」を行っている。