今オフ「大リーグ挑戦」韓国選手、「キム・ヘソン、イ・ジョンフよりパワーある」...米報道に韓国メディア期待「日本戦でさらに価値高めた」

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2025年11月19日、今オフ大リーグに挑戦する韓国出身ソン・ソンムン内野手（29）の特集記事を組み、大リーグでの活躍に大きな期待を寄せた。

今季は打率.315、26本塁打、90打点、25盗塁を記録

ソンは韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズに所属する選手で、今シーズン、ロサンゼルス・ドジャースでプレーしたキム・ヘソン内野手（26）の元同僚。球団公式サイトによると、身長182センチ、体重85キロの右投げ左打ちの内野手だ。

15年にキウム・ヒーローズに入団し、22年シーズンにレギュラーの座を獲得して頭角を現した。昨シーズンは142試合に出場し、打率.340、19本塁打、104打点、21盗塁、出塁率と長打率を合わせたOPSは.927だった。

今シーズンは144試合に出場して打率.315、26本塁打、90打点、25盗塁を記録。OPSは.917だった。今オフにポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦する。

今シーズン、韓国出身のキム・ヘソン内野手（ドジャース、26）、イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）、キム・ハソン内野手（ブレーブス、30）らが大リーグでプレーした。パイレーツのペ・ジファン外野手（26）は、4月上旬にマイナーに降格した。

このような状況の中、大リーグに挑戦するソンに対する韓国メディアの期待が高まっている。

「スターニュース」は、「米メディア『ソン・ソンムン、イ・ジョンフやキム・ヘソンよりパワーが優れている』6球団が関心」とのタイトルで記事を公開した。