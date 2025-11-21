「オダウエダ」植田紫帆、学生時代の姿に「嘘だろ...？」　アイドル級かわいさに騒然

お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（39）が、2025年11月17日にXを更新。お笑いコンビ「オダウエダ」の植田紫帆さん（34）の学生時代の写真を公開し、注目を集めている。

「悪魔と面白さと引き換えに取引したんか？」

良ちゃんはXで「ウエダ... 嘘だろ...？ 悪魔と面白さと引き換えに取引したんか？」と投稿。植田さんが大学の落語研究会で、「田舎家南果 （パイン）」の名前で活動していた頃の写真を公開した。浴衣姿で高座に座る植田さんは、公称体重124キロの 現在よりもかなりスリムに見える。

Xユーザーからは「いや、細いな」「か、かわいい...」「確かに、この状態で裸ネタとかやっても笑えないですもんね」「これもうアイドル芸人だろ」などのコメントが寄せられている。

また、植田さん本人も「契約して増やすタイプの悪魔あんまおりません！ どっから見つけてきたんですか！」と反応。良ちゃんが「ネットに落ちてました！」と返信している。