鈴木奈々「最大の危機到来」でダイエット決意　「もう一度結婚したくて、自分磨きをしたい」

タレントの鈴木奈々さん(37)が、2025年11月10日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【花嫁修行始めます！】鈴木奈々、最大の危機到来」と題して、ダイエットすることを宣言した。

人生初の花嫁修業で、100日間ダイエット宣言

鈴木さんは、動画の冒頭で「私、挑戦することに決めました！」「人生初めての花嫁修業始めます！」と宣言。

2014年に一般男性と入籍したものの、2021年に離婚していたことを発表した鈴木さんは、「今37歳なんですけど、もう一度結婚したくて、自分磨きをしたいんですよ」と話した。

そんな鈴木さんだが、現在は「人生MAX体重」で、ウエストが太くなり履けないデニムばかりだという。そこで、この花嫁修業期間にダイエットすることを宣言した。

食べることが大好きな鈴木さんは、食事をきちんととりながら、運動して痩せるプランを公開。期間は100日間で、ダイエットの目標を達成したらスタッフが鈴木さんを高級焼肉に連れて行くことを約束している。逆に、失敗した場合はスタッフが高級焼肉を食べているところを鈴木さんが見学し、さらに大好物である焼肉を3か月封印する罰ゲームが課せられた。

ちなみに、鈴木さんの現在のウエストをマネージャーが測ると、なんと84センチを記録。「マジで言ってんの？」と信じられない様子の鈴木さんがもう一度測定を頼むと、85センチに増える珍事も起こった。

100日間ダイエットで鈴木さんが目指すのは、「ウエスト－7センチ以上」。くびれをつくり、素敵なパートナーに見せられる体作りをすると宣言した。