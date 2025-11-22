五輪柔道「金」角田夏実、かっこよすぎジャケット＆パンツスタイルで　「松坂世代」上重聡アナと2ショ

2024年3月末で日本テレビを退社し、フリーアナウンサーに転身した上重聡さん（45）が2025年11月18日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手（33）とのツーショットを披露した。

「生巴投げの迫力すごかったです！」

上重さんは、「本日は、パリ五輪柔道女子48キロ級金メダリスト・角田夏実さんとトークショーをさせて頂きました」と報告し、笑顔をのぞかせた角田選手との2ショットを投稿。「生巴投げの迫力すごかったです！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、上重さんはネクタイを締め、黒いスーツを着用。角田選手は、グレーのジャケットと黒いパンツを着用。2人で横に並び、笑顔をみせていた。

この投稿には、「試合前の凛とした姿勢がとても素敵」「角田さんかわいいですね」「上重さん、鼻の下が長くなってますよ」「いいじゃないですか！」「スゴいです」といったコメントが寄せられていた。

上重さんはPL学園高校時代、野球部のエースとして活躍。1998年の夏の甲子園、松坂大輔さんを擁する横浜高校戦との準決勝では途中登板し、延長17回におよぶ「死闘」を演じた。「松坂世代」の1人。