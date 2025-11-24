橋下徹氏、鄧小平の言葉取り上げ...「日本は今、力をつける時期」　中国外交問題で揺れる日本がとるべき道は

高市早苗首相の台湾有事に関する発言に対し中国の政治的、経済的圧力が高まるなか、2025年11月23日の情報番組「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）でレギュラーコメンテーターの橋下徹氏が中国のある「大物」の名前をあげて、日本政府がとるべき対応を示した。

「威勢のいいことを言うだけだったら大変なことになる」

その「大物」とは、中国のかつての最高指導者で改革開放路線を打ち出し、現在の中国の基盤を築いたとされる鄧小平氏。橋下氏は鄧小平氏が示した中国の外交戦略「韜光養晦」（とうこうようかい・目立たないように力を蓄えるという意味）という言葉を紹介し、「日本は今、力をつける時期」と強調した。

ゲストの自民党の中谷元前防衛相が「日本と中国の経済は相互依存しているので、（中国の対日圧力も）あまり長くやると、中国の国益を損することにもなる。日本も中国の圧力にくみせず日米がしっかり連携して対処していきたい」と話した。すると、橋下氏が「中谷さんは日中が相互依存関係にあると言うけれど」と話し出し、鄧小平氏の戦略を持ち出したのだ。

「日本国内で『高市さんよく言った』『中国にもっと言ってやれ』とスカッとしている人は多いかもしれませんが、日本と中国の力関係を見誤ると威勢のいいことを言うだけだったら大変なことになる」と従来の橋下持論を展開する。