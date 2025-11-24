J-CAST ニュース

すとぷり緊急配信「大切なお話があります」　活動休止していたさとみ、メンバーが語った「これからのこと」

2025.11.24 15:30
エンタメ班
   6人組の2.5次元アイドルグループ「すとぷり（すとろべりーぷりんす）」が2025年11月23日、緊急の動画配信を行った。現在は裏方に回っている「ななもり。」さん、活動休止中の「さとみ」さんを含めた、6人のフルメンバーが集まった。

   さとみさんは7月13日、グループとしての活動休止を発表。9月にワンマンライブを無事成功させ、その後の動向に注目が集まっていた。

  • 9月にワンマンライブを成功させた、さとみさん（株式会社STPRの発表資料より）
    9月にワンマンライブを成功させた、さとみさん（株式会社STPRの発表資料より）
  • 9月にワンマンライブを成功させた、さとみさん（株式会社STPRの発表資料より）

「『卒業』という言葉が頭をよぎったことも」

   全員集合は10か月ぶりだという動画。さとみさんは「僕のこれからにかかわることなので」と、自ら準備してきた長文のメッセージをもとに語った。

「結論から言います。僕さとみは本日より、すとぷりとしての活動に復帰させていただきます」

   メンバーからは拍手と「おかえり」の声が。すとぷりのメンバーとして9年間、活動してきたさとみさん。ただ最近、自身が大切にしている「自分らしさ」について、すとぷりとして幅広い活動をしていくなかで少しずつギャップが生まれていったと明かす。

   ワンマンライブを終えた後、自身の葛藤をメンバーに正直に打ち明け、何度も話し合いを重ねた。

「正直に言うと、『卒業』という言葉が頭をよぎったこともありました」

   それでもメンバーと正直に話し合うなかで、

「すとぷりは僕にとって、変化を恐れず歩き続けられる居場所なんだと気づきました」

という。

楽曲づくりやライブは全力で
