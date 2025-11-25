小泉進次郎防衛相、石垣駐屯地でランチ楽しむ　箸袋には石垣島の方言で「おーりとーり」

小泉進次郎防衛大臣が2025年11月23日にXで、石垣駐屯地でランチを食べたことを明かした。

「細やかなお心遣い、ありがとうございました！」

小泉氏は23日にXで、石垣駐屯地を訪れたことを報告。石垣島の自衛隊の協力団体との懇談会を行ったり、駐屯地内の食堂で食事したことを明かし、自衛隊員らとともに食事している写真を公開した。

また、小泉氏は「石垣駐屯地ランチはこちら」と、この日出された昼食の写真を公開。メニューは、バターライス、チキンマカロニグラタン、野菜サラダ、ビーフコンソメスープ、フルーツポンチだったとのこと。

また、箸袋には、「おーりとーり！」「石垣駐屯地へ 防衛大臣 小泉進次郎様」と、石垣島の方言で「ようこそ」と書かれており、シャツの形に折られた楊枝入れにも「小泉」という名札が記されていた。

小泉氏は「箸袋や楊枝入れまで細やかなお心遣い、ありがとうございました！」とつづっていた。

このポストに小泉氏の元には、「手作り感のあるおもてなし嬉しいですね」「箸袋から歓迎の念も窺えて最高」という声が集まっていた。