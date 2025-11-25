J-CAST ニュース

小泉進次郎防衛相、石垣駐屯地でランチ楽しむ　箸袋には石垣島の方言で「おーりとーり」

2025.11.25 11:33
政治班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   小泉進次郎防衛大臣が2025年11月23日にXで、石垣駐屯地でランチを食べたことを明かした。

  • 小泉進次郎氏（25年9月24日撮影）
    小泉進次郎氏（25年9月24日撮影）
  • 小泉進次郎氏のX（＠shinjirokoiz）より
    小泉進次郎氏のX（＠shinjirokoiz）より
  • 小泉進次郎氏（25年9月24日撮影）
  • 小泉進次郎氏のX（＠shinjirokoiz）より

「細やかなお心遣い、ありがとうございました！」

   小泉氏は23日にXで、石垣駐屯地を訪れたことを報告。石垣島の自衛隊の協力団体との懇談会を行ったり、駐屯地内の食堂で食事したことを明かし、自衛隊員らとともに食事している写真を公開した。

   また、小泉氏は「石垣駐屯地ランチはこちら」と、この日出された昼食の写真を公開。メニューは、バターライス、チキンマカロニグラタン、野菜サラダ、ビーフコンソメスープ、フルーツポンチだったとのこと。

   また、箸袋には、「おーりとーり！」「石垣駐屯地へ　防衛大臣　小泉進次郎様」と、石垣島の方言で「ようこそ」と書かれており、シャツの形に折られた楊枝入れにも「小泉」という名札が記されていた。

   小泉氏は「箸袋や楊枝入れまで細やかなお心遣い、ありがとうございました！」とつづっていた。

   このポストに小泉氏の元には、「手作り感のあるおもてなし嬉しいですね」「箸袋から歓迎の念も窺えて最高」という声が集まっていた。

小泉進次郎
姉妹サイト