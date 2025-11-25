人気YouTuber、妻と子どもを盗撮した動画を投稿され激怒　「もう頭ヤバいやん」

人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のリーダー・シルクロードさんが2025年11月24日、公式YouTubeチャンネル「Fischer's-フィッシャーズ-」に公開された動画で、自身や家族の写真を無断撮影する盗撮行為に対して怒りをあらわにした。

「わたくし、非常にブチギレております」

シルクさんは23年5月30日にYouTuberのゆんさんと結婚し、24年4月に第1子となる長男「コルク」くん、25年10月10日には第2子となる次男「チルク」くんが誕生したと報告している。

「本気で怒ってます」と題した動画でシルクさんは、盗撮について「わたくし、非常にブチギレております」と切り出した。チルクくん誕生以前、ゆんさん・コルクくんとともに訪れたディズニーランドで花火を鑑賞していたところ、明らかにカメラを向けてくる通行人がおり、子どもまで撮影されたことで「俺、久しぶりにそれでキレちゃって」と振り返った。その通行人に「携帯見して」と要求し、「俺とか奥さんはまだまぁいいけど、子どもはさすがに撮るのは違うだろ。ちょっと消して」などと言って画像を消させたという。

さらにシルクさんは、ゆんさん・コルクくんと「子育てサロン」を利用した時のことを述懐。その場では何事もなかったものの、帰宅後、ゆんさんのもとにある報告が届いたという。その内容についてシルクさんは「子育てサロンで遊んでる俺らとコルクがインスタのストーリーに上がってたんですよ」と述べ、ストーリーには「ゆんちゃんとシルクさんが子育てサロンにいた。子ども可愛かった」などというテキストが添えられていたと明かした。