J-CAST ニュース

「信じがたいサイズ」巨大クマの目撃情報、宮城・女川町が拡散で注意喚起も　真相が判明...お詫び

2025.11.26 18:26
社会班
   宮城県・女川町の公式Xが2025年11月26日に「クマ出没のお知らせ」として投稿した現場写真が、実際は「フェイク画像」だったことが分かった。町が取材に明かした。

   クマの大きさなどから、「この写真がAI生成じゃないの怖すぎるだろ」などと騒がれていた。

  • のちに「フェイク画像」と判明し、削除された。女川町の公式X（＠TownOnagawa）より
  • 女川町の公式X（＠TownOnagawa）より
  • 女川町の公式X（＠TownOnagawa）より
  • のちに「フェイク画像」と判明し、削除された。女川町の公式X（＠TownOnagawa）より
画像作成の関係者から申し出で判明

   女川町はXで、25日夜に町内でクマが目撃されたとして注意喚起するとともに、巨大なクマが道路を横切っている様子の写真を公開していた。

   投稿は2万5000件超の「いいね」を集め、「これ2mぐらいないか...？」「にわかには信じがたいサイズの熊が住宅街に」「これは流石にビビる」などと驚かれた一方、「これAI合成じゃないの...？違和感すごい」「この写真がAI生成じゃないの怖すぎるだろ」「AIであって欲しいくらいデカい！」といった声も出ていた。

   撮影時の状況についてJ-CASTニュースが取材したところ、女川町・産業振興課農林係は26日に応じ、「本情報についてはフェイクであることが判明いたしました」と答えた。次のように経緯を説明している。

「生成AI解析アプリで解析したところ可能性の高低がありましたが、目撃した情報もあるとのことでしたので、危険を周知したところです。しかし、夕方になってこの画像を作成した周辺関係者から『フェイク画像』であることの申し出を受けました」
「正確性と迅速性を高められるよう努めてまいります」
